„Russische Einmischung“: Putin fordert Dokumente von USA

Russlands Präsident Wladimir Putin hat von den USA in Verbindung mit erhobenen Anschuldigungen gegen russische Bürger und Organisationen, sich in die US-Wahlen eingemischt zu haben, eine offizielle Anfrage verlangt. Seine Position legte er im Interview mit dem TV-Sender NBC News dar, der es auf seiner die Website in Auszügen publik machte.