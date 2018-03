Ukraine will russisches Gas in Deutschland arretieren und verkaufen

Der ukrainische Gasversorger Naftogaz meint, russisches Gas in Deutschland arretieren zu können, wenn sich Gazprom weigern sollte, ihm die vom Schiedsgericht der Handelskammer Stockholm als Entschädigung zugesprochenen 2,56 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Dies erklärte laut Medienberichten der Naftogaz-Geschäftsführer Juri Witrenko.

„Wir wissen, dass Gazprom sehr viele liquide Aktiva in Europa besitzt, die wir einziehen können, deshalb rechne ich ehrlich gesagt nicht damit, dass sie sie (die Entscheidung) nicht befolgen werden …“, so der Geschäftsführer des ukrainischen Gasversorgers.

„Eben das Gazprom-Gas vielleicht, das nach Deutschland gelangt. Deutschland hat einen liquiden Gasmarkt. Wir ziehen sein Gas (das Gazprom-Gas – Anm. d. Red.) ein, verkaufen es an der Börse, erhalten das Geld – alles. Alles ist so einfach“, sagte Witrenko in einer Sendung des ukrainischen TV-Senders Zik.

Am Mittwoch hatte das Schiedsgericht der Handelskammer Stockholm im Gasstreit den Naftogaz-Forderungen in Höhe von 4,673 Milliarden Dollar an Gazprom stattgegeben. Mit Rücksicht auf die Summe, die Gazprom zuvor laut dem Liefervertrag zugesprochen worden war, haben die Schiedsrichter Gegenforderungen aufgerechnet, sodass Gazprom Naftogaz nun 2,56 Milliarden Dollar auszahlen soll. Gazprom hatte daraufhin sämtliche Verträge mit Naftogaz über die Lieferung und den Transit des Gases aufgekündigt.