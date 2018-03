USA haben in Europa Aufmarschgebiet für massenhafte Truppenverlegung parat

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums legen die USA in verschiedenen Gebieten Europas Vorräte an Waffen, Kampf- und Spezialtechnik und Munition sowie an Lebensmitteln und sonstigen Gütern an.

In Europa seien darüber hinaus acht Koordinierungszentren zur Kontrolle über einzutreffende Truppen und deren Unterbringung in osteuropäischen Ländern entstanden, so Fomin.

Er teilte auch mit, dass „die USA eine Verlegung von Militärformationen, normalerweise von Brigaden, über den Atlantik ins europäische Territorium üben“.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte im Februar erklärt, dass die USA und die Nato Spekulationen zum Thema „russische Aggression“ dazu nutzen würden, um ihre Herrschaft in Europa zu festigen.