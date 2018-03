Syrien: Al-Nusra-Front will UN-Hilfsaktion sabotieren – General

Die Terrorgruppierung Dschabhat an-Nusra (Al-Nusra-Front) bereitet in Syrien eine Provokation vor, bei der ein humanitärer UN-Hilfskonvoi auf dem Weg nach Duma unter Beschuss genommen werden soll. Darüber informierte der Chef des russischen Versöhnungszentrums in Syrien, Generalmajor Juri Jewtuschenko, am Samstag.