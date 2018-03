Russisches Hyperschall-Raketensystem Avangard geht in Serienproduktion

Das neue Hyperschall-Raketensystem Avangard ist in Russland in die Serienproduktion gegangen. Dies teilte eine militärdiplomatische Quelle im Gespräch mit Sputnik mit.

„Wie man in dieser neuen Welt weiterlebt": Experte über Realität nach Putins Rede

Wie der Gesprächspartner der Agentur anmerkte, sollte man sich der neuen Realität bewusst werden. Diese Neuentwicklung ist ihm zufolge fähig, mit Hyperschallgeschwindigkeit in dichten Schichten der Atmosphäre zu fliegen, was sie für beliebige Flug- und Raketenabwehrsysteme unverwundbar macht.Laut der Quelle soll sich das luftgestützte hyperschallschnelle Raketensystem Kinschal (deutsch — Dolch) bereits in den Truppen befinden.

Das Raketensystem Avangard hatte Russlands Präsident Wladimir Putin ebenso wie das Raketensystem Kinschal am vergangenen Donnerstag in seiner Botschaft an die Föderalversammlung erwähnt und es als Hyperschall-Raketensystem mit einem Gleiter, das Interkontinentalreichweite besitzt und einer Feuerkugel gleich mit 20-facher Schallgeschwindigkeit fliegt, charakterisiert.

Trump, Macron und Merkel über Putins Äußerungen besorgt

Die britische Boulevardzeitung „Metro“ hat ihre Variante für die Benennung dieser russischen Neuentwicklung vorgeschlagen. „Wir würden für das nicht zu stoppende ‚Avangard‘ eine eigene Bezeichnung vorschlagen – ‚Bride of Satan‘“ (deutsch – „Braut des Satans“), schrieb das Blatt am Freitag.

Die von Präsident Wladimir Putin in seiner Jahresansprache vor der Föderalversammlung genannten neuen russischen Waffen haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Kein anderes Land würde momentan solche Waffen besitzen, es handle sich um einen richtigen „technologischen Durchbruch“, betonte er, wobei er deutlich machte, dass Russland nicht vorhabe, irgendjemanden anzugreifen. Die neuen russischen Waffen würden keine Gefahr für jene darstellen, die Russland ebenso nicht anzugreifen planen.