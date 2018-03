Poroschenko erklärt Stabilisierung bei Gaslieferungen an Kiew

„Heute haben wir eine stabile Situation bei Gaslieferungen: wir haben ausreichend Gas in den Speichern, Gas aus eigener Förderung und dem Import. Die Gaslieferungen aus der EU, aus Polen, der Slowakei, Ungarn, haben stark zugenommen“, schrieb Poroschenko am Sonntag auf Twitter.

Wie der ukrainische Staatschef ergänzte, ist das Gasdefizit momentan voll gedeckt.

Zuvor hatte Poroschenko mitgeteilt, dass die kritische Situation in der Gasversorgung des Landes überwunden sei, da das Defizit durch Lieferungen aus der EU habe ausgeglichen werden können. Er erklärte, dass Kiew den Gasimport aus Europa von vier bis auf 29 Millionen Kubikmeter täglich erhöht habe.

© Sputnik/ Alexander Wikulow Frieren Russland zufleiß: Poroschenko zieht Wut der Ukrainer auf sich mit Russland und der Ankündigung des russischen Gaskonzerns Gazprom, unverzüglich einen noch bis 2019 gültigen Liefervertrag mit dem ukrainischen Versorger Naftogaz aufzulösen, hatte Poroschenko am Freitag die Ukrainer aufgerufen, Gas zu sparen und die Heiztemperaturen in ihren Wohnungen um ein Grad zu senken. Er meinte, so werde man das „von Russland ausgeheckte Szenario zum Scheitern bringen“. Unter der Bevölkerung hatte dieser Aufruf heftige Reaktionen ausgelöst, was sich in vielen Äußerungen in den sozialen Netzwerken widerspiegelte.

Die ukrainische Führung erklärt immer wieder, dass das Land angeblich ohne das russische Gas auskommen und sich in einigen Jahren selbst mit Gas versorgen könne. Kiew kauft indes verstärkt russisches Gas mit einem Aufpreis bei europäischen Lieferanten, was dem Land bereits enorme finanzielle Verluste gebracht hat, worauf Anfang Februar der Ex-Chef des Departements für Finanzkontrolle im Verteidigungsministerium der Ukraine, Maxim Goldarb, hingewiesen hatte.