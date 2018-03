Kiew: Protestler vor Parlament erniedrigt? - Polizei muss sich erklären

Die Protestierenden, die am Samstag bei Ausschreitungen vor der Werchowna Rada (Parlament) in Kiew festgenommen wurden, sind laut dem Pressesprecher des ukrainischen Innenministeriums Artjom Schewtschenko nicht erniedrigend behandelt worden. Wie er am Sonntag präzisierte, wurden sie nicht geschlagen und es war ihnen erlaubt zu kommunizieren.