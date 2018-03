Kreml: Einmischung in innere Angelegenheiten anderer gehört zur US-Tradition

Wie der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow zuvor erklärt hatte, werden Versuche der USA, sich in den Wahlkampf in Russland einzumischen, vom Außenministerium registriert.

Auf die Frage, wie der Kreml solche Versuche einschätze, sagte Peskow: „Es wäre wohl inkorrekt, die Erklärungen des Außenministeriums zu kommentieren. Dass die USA aber eine reiche Tradition der Einmischung in die inneren Angelegenheiten und in den Wahlkampf in vielen Ländern der Welt, darunter auch in unserem Land, haben, ist für niemanden ein Geheimnis. Das haben auch die Amerikaner selbst eingestanden", sagte Peskow.