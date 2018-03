Putin lobt Vorgehen des FSB gegen „Parasiten und Diebe“

„Der FSB muss gegen die Korruption und gegen diejenigen kämpfen, die schmarotzt und den Staat und die Bürger bestohlen haben“, sagte Putin am Montag in einer Sitzung des Kollegiums des Inlandsgeheimdienstes FSB.

„Ich rechne damit, dass Sie Ihre intensive und ergebnisreiche Arbeit in einem für die Gesellschaft und das Land so bedeutsamen Bereich wie der Korruptionsbekämpfung fortsetzen“, so Putin.

„Unter Teilnahme des FSB Russlands ist in der letzten Zeit eine ganze Serie von effektiven Operationen gegen Korrumpierte bzw. Korrumpierten-Gemeinschaften durchgeführt worden, darunter gegen diejenigen, die in der Wirtschaft, in der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft und bei den Haushaltsressourcen schmarotzten und den Staat und die Bürger bestahlen. Und damit der Entwicklung Russlands unmittelbar einen großen Schaden zufügten“, so Putin.