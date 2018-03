„Bild“ aufgebracht: Schalke macht Werbung für „Putins Pipeline“

Während des Bundesliga-Spiels Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin am Samstag sind an mehreren Stellen in der Arena Werbebeiträge für die Gaspipeline Nord Stream 2 gezeigt worden. Eine Tatsache, über die sich die „Bild“ förmlich aufgeregt hat: Am Sonntag titelte das Blatt vielsagend „Schalke macht Werbung für umstrittene Putin-Pipeline“.