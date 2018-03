„Eiserner Vorhang“ über den Kontinent gezogen: Churchills Fulton-Rede

Am 5. März 1946 hat Winston Churchill in der Stadt Fulton in den USA seine berühmteste Rede gehalten. Sie gilt als Beginn des Kalten Krieges gegen die Sowjetunion. Zugleich wurde die Rede und der Begriff „Eiserner Vorhang“ („Iron Curtain“ – engl.) zum Synonym für die bipolare Welt.

Winston Churchill war zu dieser Zeit nicht mehr Premierminister Großbritanniens. Im Juli 1945 hatten die Konservativen die Unterhauswahlen verloren. Churchill trat als Privatmann auf, was er vor seiner Rede betonte.

Er begann mit einem wortreichen Friedensbekenntnis und malte das Bild von einer im Wohlstand lebenden Welt. Er sprach von „der Notwendigkeit der militärischen Überlegenheit, um gegen kommunistische und neofaschistische Expansionen gesichert zu sein“, und davon, dass Großbritannien und die USA „furchtlos die erhabenen Prinzipien der Freiheit und der Menschenrechte proklamieren“ müssen, „die das gemeinsame Erbe der englischsprachigen Welt sind“.

Auffällig war seine scharfe Polemik gegen die sowjetische Nachkriegspolitik, obwohl er die UdSSR noch vor kurzem als Verbündeten bezeichnet hatte und der Anti-Hitler-Koalition beigetreten war.

Er erklärte: „Von Stettin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria ist ein ‚Eiserner Vorhang‘ über den Kontinent gezogen. Hinter jener Linie liegen alle Hauptstädte der alten Staaten Zentral- und Osteuropas – Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest und Sofia. All jene berühmten Städte liegen in der Sowjetsphäre, und alle sind sie in dieser oder jener Form nicht nur dem sowjetrussischen Einfluss ausgesetzt, sondern auch in ständig zunehmendem Maße der Moskauer Kontrolle unterworfen.“

UdSSR-Parteichef Josef Stalin erklärte in einem Interview mit der Zeitung „Prawda“, dass die Rede von Winston Churchill „eine gefährliche Tat ist, die darauf abzielt, die verbündeten Staaten zu entzweien und ihre Zusammenarbeit zu behindern“.

© Sputnik/ Ewgenij Khaldey Josef Stalin bei Potsdamer Konferenz (Archivbild)

In dieser Zeit begann die Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR, die gerade so nicht zum Dritten Weltkrieg führte.

Am 1. Februar 1992 wurde dem Kalten Krieg ein Ende gesetzt: Russlands Präsident Boris Jelzin und sein amerikanisches Gegenüber George Bush sen. trafen sich, um Gespräche zu führen. Am Ende wurde eine gemeinsame russisch-amerikanische Erklärung unterzeichnet. In der Erklärung stand, dass „Russland und die USA einander nicht als potenzielle Gegner betrachten“.