Polnischer Minister unterstellt Kiew Lügen über polnisch-ukrainische Beziehungen

Die jüngsten Äußerungen der ukrainischen Behörden über die polnisch-ukrainischen Beziehungen sind falsch. Das erklärte Polens Vizeaußenminister Bartosz Cichocki in einem Interview des polnischen Rundfunks.

„Vorhanden ist ein Problem, da Worte der ukrainischen Seite der Wirklichkeit nicht entsprechen, da es an Vertrauen zu den ukrainischen Partnern fehlt“, sagte Cichocki in einer Stellungnahme zu einem in der Zeitung „Rzeczpospolita“ abgedruckten Artikel des ukrainischen Außenministers Pawel Klimkin.

Die Situation bestehe seit langem. Dabei erinnerte Cichocki daran, dass die Werchowna Rada 2015, als Präsident Andrzej Duda in Kiew weilte, mehrere Gesetze über die Heroisierung der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) verabschiedet hatte. „Bei der Verherrlichung des Mythos über Aktivitäten der UPA setzt sich Kiew über das Wolhynien-Massaker und das vergossene Blut von Polen hinweg“, sagte Cichocki.

Ihm zufolge hatte die Ukraine in den letzten sechs Monaten den Vorschlag zwei Mal abgelehnt, Kommissionen ins Leben zu rufen, die über Änderungen am Gesetz über das polnische Institut für nationales Gedenken und über die Exhumierung sterblicher Überreste polnischer Opfer auf dem Territorium der Ukraine beraten sollten. Das sei Sabotage, betonte der polnische Minister.

In seinem Artikel hatte Klimkin geschrieben, dass Warschau den nationalen Befreiungskampf der Ukrainer in Misskredit bringt, indem dieser mit Verbrechen gegen polnische Bürger gleichgesetzt wird. Dabei erinnerte Klimkin daran, dass es in der polnischen Geschichte nicht wenig Beispiele für Verbrechen gegen das ukrainische Volk gibt.