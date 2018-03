Donezk informiert über gewaltige Explosion an Trennlinie im Donbass

Die Behörden der selbst ernannten Volksrepublik Donezk haben eine gewaltige Explosion an der Trennlinie zwischen der Volkswehr und der Kiewer Armee im Donbass gemeldet. „Die Explosion ereignete sich am Dienstag um 14.50 Uhr (Ortszeit) südlich der von Kiew kontrollierten Siedlung Marjinka“, teilte ein Sprecher in Donezk mit.