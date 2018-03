Putin: „Mit Russland sollte man sich lieber verbünden – auf Dauer werden wir siegen“

Russlands Präsident Wladimir Putin empfiehlt den Ländern der Welt in einem Interview für den Film „Weltordnung 2018“, freundschaftliche Beziehungen mit Moskau zu unterhalten.

„Wenn man sich die Entwicklungstrends in der Welt anschaut, würde man Russland lieber als Verbündeten haben. Wir sind eine Großmacht“, sagte Putin dem berühmten russischen Journalisten Wladimir Solowjow, dem Autor des Films.

Keiner möge Konkurrenten, sagte Putin weiter. Konkurrenten wolle man in Schach halten. „Ich denke aber, dass wir auf Dauer sowieso siegen. Nur wenige haben natürlich erwartet, dass wir so schnell, so entschlossen, um nicht frech zu sagen, handeln werden.“

Dabei betonte Putin, dass der wichtigste Orientierungspunkt für ihn die Interessen der Russischen Föderation und des russischen Volkes sind.