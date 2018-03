„Fragen Sie lieber Gorbatschow“: Putin über seinen KGB-Dienst in der DDR

Russlands Präsident Wladimir Putin (65) hat in einem TV-Interview über seine Dienstzeit als Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes KGB in den 1980er Jahren in Ostdeutschland gesprochen. Dabei hat er eingeräumt, dass er nicht genau gewusst hat, ob das, was nach Moskau berichtet wurde, der realen Situation in Osteuropa entsprochen hat.