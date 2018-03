Moskau zu Bundesregierung: „Was meinen Sie konkret?“

Sie erinnerte an das Statement des offiziellen Regierungssprechers der BRD, Steffen Seibert. Dieser hatte geäußert, angesichts der „bestehenden Zweifel an der Einhaltung von Verträgen durch Russland“ sehe Berlin Moskau „in der Pflicht, diese Zweifel klar auszuräumen“. Er kritisierte am Freitag „die völkerrechtswidrige Annexion der Krim“ und betonte mit Blick auf Syrien, dass Russland „keinen Anlass für Stolz auf bestimmte Waffenentwicklungen oder den Einsatz bestimmter russischer Waffen vor Ort“ habe.

„In diesem Zusammenhang möchten wir uns an unsere deutschen Kollegen mit einer dringenden Bitte wenden, zu präzisieren, von welchen konkreten internationalen Vereinbarungen und Abkommen im Bereich der Rüstungskontrolle seitens Russlands die Rede ist. Was meinen Sie konkret? Über welche Beweise verfügt Berlin und warum sind diese der russischen Seite bisher nicht vorgelegt worden?“, sagte die Außenamtssprecherin.

© Sputnik/ Mikhail Klimentiew Putins Ansprache an die Föderale Versammlung

© Sputnik/ Vitali Podvitski Wenn Putin zur Lage seiner Nation spricht…

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am vergangenen Donnerstag in seiner Rede zur Lage der Nation eine ganze Reihe strategischer Waffen vorgestellt, die der Öffentlichkeit bis dahin unbekannt waren und die Putin zufolge keine Konkurrenz in der Welt haben. Die wachsende russische Militärkapazität sei eine Garantie für die Erhaltung des Friedens, so der russische Präsident. Laut ihm bekamen nun die strategischen Atomstreitkräfte des Landes 80 neue Interkontinentalraketen, 102 ballistische Raketen für U-Boote und drei strategische Atom-U-Boote „Borej“. Darüber hinaus präsentierte Putin in einem Video die Interkontinentalrakete „Sarmat“.

