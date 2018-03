Moskau: USA schaffen Voraussetzungen für neuen Atomkrieg

„Es ist unklar, warum die maßlose Herangehensweise der USA an den Einsatz von Atomwaffen Berlin und andere Hauptstädte bisher nicht beunruhigt“, sagte Sacharowa. Diese Herangehensweise ermögliche, wie in der US-Atomdoktrin geschrieben stehe, Atomwaffen in außerordentlichen Situationen einzusetzen, die sich nicht auf Kriegsszenarien beschränken würden. Eine Vorstellung von der eigenen Rolle als Garant der globalen Sicherheit trage die Gefahr in sich, die USA könnten jedem Land einen Atomschlag versetzen, das die Amerikaner als Aggressor betrachten, so die Pressesprecherin.

„Die USA schaffen gefährliche Voraussetzungen für einen Atomkrieg selbst in einem Konflikt niedriger Intensität, und denken Sie mal darüber nach, im Falle einer Cyberbedrohung, wenn sie sich das Recht auf einen präventiven Atomschlag, darunter auch mithilfe von Mini-Nukes, vorbehalten“, fügte Sacharowa hinzu.

Anfang Februar hat das amerikanische Verteidigungsministerium die neue Atomdoktrin veröffentlicht, in der den russischen Atomstreitkräfte eine große Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Als weitere potenzielle Bedrohungen hat Washington Nordkorea, den Iran und China eingestuft.

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat verkündet, sich auf den Ausbau der Mini-Nukes zu konzentrieren und weiterhin Geld für die Modernisierung der Atomstreitkräfte sowie den Ausbau der Nuklearen Triade (interkontinentale Raketen, strategische U-Boote und Bombenflugzeuge) auszugeben.

