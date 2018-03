Russischer Außenpolitiker: Begründung der US-Sanktionspolitik kläglich

Versuche der USA, die neuen Sanktionen gegen Russland mit einer Verschlechterung der Lage in der Ukraine zu begründen, nehmen sich kläglich und nicht überzeugend aus. Das erklärte der Außenpolitiker Sergej Schelesnjak, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses der russischen Staatsduma, am Mittwoch in Moskau.