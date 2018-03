Trump erklärt Wiedergeburt des American Dreams

„Heute sehen wir die Wiedergeburt des American Dreams. Alle in der Welt sprechen darüber! Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man sich die Nachrichten anschaut, oder wie ich sie manchmal nenne, die Fake News. Aber alle in der Welt sprechen darüber, was in den Vereinigten Staaten passiert. Es ist wirklich unglaublich. Beste Zahlen in verschiedenen Bereichen – Unternehmen, Arbeitslosigkeit. So viele Rekorde werden aufgestellt. Die ganze Welt redet davon“, so Trump.

Trump unterstrich dabei den Beitrag der lateinamerikanischen Bevölkerung der USA, um Amerika wieder groß zu machen. Damit wiederholte er den Slogan seines Präsidentenwahlkampfs.

Unter den Erfolgen seiner Administration unterstrich Trump die ergebnisreiche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Nach seinen Worten sind nach dem Wahlsieg etwa drei Millionen Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote sei die niedrigste seit den letzten 48 Jahren.

