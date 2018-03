Der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel wird der neuen Bundesregierung nicht angehören. Darüber hätten ihn der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz und die designierte Parteichefin Andrea Nahles informiert, teilte Gabriel am Donnerstag auf Twitter mit.

In seiner fast 30-jährigen politischen Laufbahn habe er 18 Jahre lang für Deutschland und die SPD in leitenden Funktionen gearbeitet, schrieb Gabriel. Er werde nach wie vor Bundestagsabgeordneter „Aber nun endet die Zeit, in der ich politische Führungsaufgaben für die SPD wahrgenommen habe."

Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 8 марта 2018 г.

