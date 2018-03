Russlands Präsidentschaftswahl: Sacharowa zu Drohungen ukrainischer Nationalisten

Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat am Donnerstag die Drohungen der ukrainischen Nationalisten, die Durchführung der russischen Präsidentschaftswahl in den diplomatischen Vertretungen in der Ukraine zu kippen, kommentiert.

„Die Fähigkeit von Kiew, die Sicherheit der Wahl zu gewährleisten, wird zur Überprüfung dessen werden, inwiefern der Westen diesen Staat in vier Jahren in Europa integrieren oder zumindest näher an das demokratische Niveau bringen konnte, das es in dem Staat bis zu dem Staatsstreich 2014 gegeben hat“, zitieren russische Medien Sacharowa.

Zuvor hatten die Vertreter der ukrainischen nationalistischen Organisationen gedroht, die Arbeit der Wahllokale in den russischen diplomatischen Vertretungen in der Ukraine bei der russischen Präsidentschaftswahl zu blockieren.

Am 18. März sind 111 Millionen Russen zu den Urnen gerufen, um einen neuen Präsidenten zu wählen. Neben dem langjährigen Amtsinhaber Wladimir Putin bewerben sich acht weitere Kandidatinnen und Kandidaten um das Präsidentenamt.

Putin hatte bereits 2000, 2004 und 2012 die russische Präsidentschaftswahl gewonnen. Auch jetzt sehen ihn die Umfragen als haushohen Favoriten. Bei einem Wahlsieg im nächsten Jahr würde der jetzt 65-Jährige bis 2024 das Amt des Staatschefs bekleiden.

