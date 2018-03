Nach Putins Waffenpremiere: US-Senatoren drängen Tillerson zu Gesprächen mit Moskau

In einem Brief, den die Demokraten Jeff Merkley, Dianne Feinstein, Ed Markey sowie der unabhängige US-Senator Bernie Sanders an US-Außenminister Rex Tillerson richteten, heißt es: „Ein strategischer Dialog zwischen den USA und Russland wurde wichtiger nach dem öffentlichen Auftritt des Präsidenten (Wladimir Putin – Anm. d. Red.) am 1. März, bei dem er einige neue Arten von Nuklearwaffen präsentierte, darunter einen Marschflugkörper und eine Untersee-Drohne mit Atomantrieb, die Russland entwickeln soll. Jetzt sind diese im START-Nachfolgevertrag von 2010 (dt. Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen) nicht erwähnt und werden die Lage destabilisieren, wenn sie entfaltet werden.“

© Sputnik/ Evgeniy Biyatov Putin erzählt über Russlands „Pläne“ für Atomschlag

Die USA müssten neue Verhandlungen mit Russland anberaumen, um den START-Nachfolgevertrag zu ändern, so die US-Senatoren.

Die Autoren des Briefes betonten, Russland müsse die Transparenz seiner taktischen Kernwaffen erhöhen, und auch dafür sei ein Dialog mit Russland notwendig.

Putin hatte in der vergangenen Woche in Form von Simulationen eine ganze Reihe strategischer Waffen vorgestellt, die der Öffentlichkeit bis dahin unbekannt waren.

