Merkel zu US-Zöllen: „Zum Schluss ist es nachteilig für…“

"Wir sind überzeugt, zum Schluss ist es nachteilig für alle. Keiner würde in einem solchen Wettlauf gewinnen. Und deshalb suchen wir auch sehr bewusst, nach wie vor, das Gespräch", sagte Merkel am Freitag beim Spitzentreffen der deutschen Wirtschaft in München.

© AP Photo/ van Vucci Dekret unterzeichnet: USA verhängen Importzölle auf Stahl und Aluminium

Die Bundeskanzlerin habe aber auch klargestellt, dass die EU zu Gegensanktionen bereit sei:

"Aber wir können auch natürlich, seitens Europas, reagieren."

Am Donnerstag hat der US-Präsident, Donald Trump, seine Drohungen wahrgemacht und ein Dekret unterzeichnet, das die Einführung von weltweiten Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium vorsieht. In zwei Wochen sollen sie in Kraft treten.