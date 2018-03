Trump erklärt Macron Grund für Einfuhrzölle

US-Präsident Donald Trump hat seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in einem Telefongespräch erklärt, warum die USA Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium eingeführt hatten. Das teilte der Pressedienst des Weißen Hauses am Samstag mit.

„Präsident Donald Trump sprach gestern mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Entscheidung des Präsidenten, Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium einzuführen. Präsident Trump unterstrich, dass seine Entscheidung notwendig und angemessen gewesen sei, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Beide Präsidenten erörterten alternative Möglichkeiten, die Anliegen der USA anzusprechen“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem haben die Präsidenten die Absicht Trumps besprochen, sich mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un zu treffen, um die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sichern.

Am Donnerstag hatte Trump ein Dekret unterzeichnet, das die Einführung von weltweiten Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium vorsieht. In zwei Wochen sollen sie in Kraft treten. Die Einfuhrzölle werden 25 Prozent für Stahl und zehn Prozent für Aluminium betragen.

Verschiedene internationale Wirtschaftsexperten äußerten daraufhin ihren Unmut darüber, dass diese Schritte zu einem „Handels-Weltkrieg“ führen könnten, falls beispielsweise China und die EU mit Gegenzöllen reagieren werden.

