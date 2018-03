Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko beabsichtigt, den Donbass nach der Stationierung von UN-Friedenstruppen zu „säubern“. Dies teilte der ukrainische Blogger Martin Brest nach einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt am Samstag mit.

„Der Plan sieht so aus: Zuerst treffen die Friedenstruppen ein und schließen die Grenze entlang der gesamten Strecke. Dann kommen die ukrainischen Streitkräfte an und säubern den Donbass in folgendem Stil: ohne Waffe – leb‘, mit Waffe – stirb‘“, schrieb Brest auf Facebook.

© Sputnik/ Sergej Awerin Donezk informiert über gewaltige Explosion an Trennlinie im Donbass

Laut ihm beabsichtigt niemand, diejenigen, die an der Seite der selbsterklärten Volksrepubliken Donezk (VRD) und Lugansk (VRL) kämpfen, zu amnestieren.

Zuvor war in der VRD die Vorbereitung von Provokationen durch Kiew auf Anordnung des US-Geheimdienstes CIA gemeldet worden. Mitte Februar hieß es, die ukrainischen Streitkräfte würden eine Offensive im Donbass vorbereiten.