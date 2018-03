„Sie spinnen wohl!“ - Putin zu Unmöglichkeit einer Krim-Rückgabe

Die Rückgabe der Krim an die Ukraine ist laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unter keinerlei Umständen möglich. Eine entsprechende Frage wurde dem Präsidenten während eines Interviews zum Fernsehfilm "Putin" von Andrej Kondraschow gestellt, das am Sonntag in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.