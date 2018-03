Putin erzählt von Befehl zum Abschuss von Passagierjet bei Olympia-Eröffnung 2014

Wladimir Putin hat am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi den Abschuss einer von der Ukraine in die Türkei fliegenden Passagiermaschine angeordnet, nachdem deren terroristische Übernahme gemeldet wurde. Darüber erzählt der russische Präsident im Portraitfilm „Putin“ zur bevorstehenden Präsidentenwahl.