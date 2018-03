„Wie lang muss ich noch appellieren?“ - Erdogan ringt um Nato-Unterstützung in Syrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Haltung der Nato in Bezug auf den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien angeprangert.

„Wie lange wird man in der Nato ignorieren, was in Syrien vor sich geht? Wann plant das Militärbündnis, der Türkei Unterstützung zu leisten, deren Grenzen von Terroristen vom syrischen Territorium aus attackiert werden?“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu Erdogan.

Er betonte, dass die Länge der türkisch-syrischen Grenze ganze 911 Kilometer betrage.

„Wann wird sich Nato endlich zeigen? Wie lange muss ich noch mit derartigen Aufrufen auftreten?“, fuhr der türkische Präsident fort.

© AFP 2018/ Adem Altan Erdogan erwägt weitere Militäreinsätze in Syrien

Zuvor hatte Erdogan auf einer Kundgebung mitgeteilt, dass Ankara neue Militäroperationen in Syrien nicht ausschließe.

© AFP 2018/ Nazeer al-Khatib Operation „Olivenzweig“: Türkischer Generalstab meldet Vernichtung von 260 Kurden

Am 20. Januar hatte der türkische Generalstab die Militäroperation „Olivenzweig“ eingeleitet. Sie ist gegen kurdische Einheiten in der nordsyrischen Region Afrin gerichtet, die von den USA unterstützt und von der Türkei als terroristische Organisation eingestuft werden. Die türkischen Truppen werden dabei von der oppositionellen „Freien Syrischen Armee“ (FSA) unterstützt.

Damaskus verurteilte die türkischen Aktivitäten in Afrin entschieden. Afrin sei ein untrennbarer Teil Syriens, hieß es. Moskau rief in diesem Zusammenhang alle betroffenen Parteien zur Zurückhaltung und Achtung der territorialen Integrität Syriens auf.