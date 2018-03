Kim Jong-un wünscht Friedensvertrag mit den USA – Medien

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat den „starken Wunsch“ geäußert, mit den USA einen Friedensvertrag zu unterzeichnen und diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern herzustellen. Darüber schreibt am Montag die südkoreanische Zeitung „The Dong-a Ilbo“ unter Verweis auf eine ranghohe Quelle in der Administration des Präsidenten Südkoreas.

Laut dem Gesprächspartner der Zeitung hatte Kim Jong-un beim Treffen mit der südkoreanischen Delegation in Pjöngjang seine Absicht bekundet, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu normalisieren. „Das Endziel von Kim Jong-un besteht darin, einen Friedensvertrag mit den USA zu unterzeichnen und normale diplomatische Beziehungen herzustellen, bis hin zur Eröffnung einer amerikanischen Botschaft in Pjöngjang“, sagte die Quelle.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Trump: Deal mit Nordkorea gut für die Welt

Zuvor hatte der nordkoreanische Staatschef dem US-Präsidenten Donald Trump ein Treffen vorgeschlagen . Washington habe zugestimmt. Es hieß, der Termin und der Ort des Treffens würden später abgestimmt.

Das Angebot, einen Friedensvertrag mit den USA abzuschließen, äußern die nordkoreanischen Behörden seit langem, noch seit den Zeiten des Großvaters von Kim Jong-un, des ersten Präsidenten Nordkoreas Kim Il-sung.

In Washington habe man bislang selbst die Erörterung einer solchen Möglichkeit abgelehnt, da die USA Bündnisverpflichtungen mit der Republik Korea verbinden und dieses Land nach den Gesetzen der Demokratischen Volksrepublik Korea nicht einmal ein Staat, sondern eine verbotene „staatliche Organisation“ sei.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Vor historischem Gipfel mit Trump: Kim verspricht Ende der Atomtests

In der Amtszeit von US-Präsident Bill Clinton hatten die Amerikaner mit Pjöngjang über die Herstellung diplomatischer Beziehungen verhandelt. Damals war die Möglichkeit in Betracht gezogen worden, die Botschaft der Vereinigten Staaten in Pjöngjang im Gebäude der ehemaligen DDR-Botschaft zu eröffnen, in das später die diplomatische Mission Schwedens eingezogen ist, die die Interessen der USA in Nordkorea vertritt. Doch nach dem Machtwechsel in Washington und dem Amtsantritt des Präsidenten George W. Bush waren diese Pläne verworfen worden.