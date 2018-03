USA werden Antwort auf neue russische Waffen finden – CIA-Chef

Pompeo kommentierte die jüngste Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin an die Föderale Versammlung und sagte dabei, dass es in der Rede des russischen Staatschefs fast nichts gegeben habe, was die internationalen Geheimdienste und den CIA habe überraschen können.

„Wir beobachten dies alles aufmerksam, wie auch unsere Kollegen im Verteidigungsministerium. Die Amerikaner können sicher sein, dass wir uns sehr gut in den russischen Programmen auskennen“, sagte er.

© Sputnik/ Provided by the Ministry of Defence of the Russian Federation Russlands Verteidigungsamt nennt Fähigkeiten von Hyperschall-Raketen „Kinschal“

Darüber hinaus betonte Pompeo : „Wann immer es eine Weiterentwicklung von Waffensystemen gibt, ob russische Waffensysteme oder chinesische Waffensysteme“, sei es notwendig, dass die USA sicherstellen, dass „wir Verteidigungssysteme haben, die diesen antworten“ können. Mit der Entwicklung der Technologie werden Pompeo zufolge auch Cyberwaffen dazu zählen, „und nicht nur die Waffensysteme, die er (Russlands Präsident Wladimir Putin – Anm. d. Red.) beschrieben hat“.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor in seiner Rede zur Lage der Nation eine ganze Reihe strategischer Waffen vorgestellt, die der Öffentlichkeit bis dahin unbekannt waren und die Putin zufolge keine Konkurrenz in der Welt haben. Die wachsende russische militärische Kapazität sei eine Garantie für die Erhaltung des Friedens, so der russische Präsident. Laut ihm bekamen nun die strategischen Atomstreitkräfte des Landes 80 neue Interkontinentalraketen, 102 ballistische Raketen für U-Boote und drei strategische Atom-U-Boote „Borej“. Darüber hinaus präsentierte Putin in einem Video die Interkontinentalrakete „Sarmat“.