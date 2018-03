Medien offenbaren: May will Moskau die Vergiftung des Ex-Spions Skripal vorwerfen

Sobald die britischen Geheimdienste Beweise zu Russlands Beteiligung an der Vergiftung des ehemaligen Offiziers der russischen Militäraufklärung GRU, Sergej Skripal, vorlegen, will die britische Regierungschefin Theresa May angeblich erstmals öffentlich Anschuldigungen gegen Moskau erheben. Das schreibt die Zeitung „The Times“ am Montag.

Laut dem Blatt sollen in den kommenden 48 Stunden mutmaßliche Täter namhaft gemacht werden.

Danach wolle London mögliche Gegenmaßnamen beschließen. Dazu sollen unter anderem eine unverzügliche Ausweisung von russischen ranghohen Diplomaten, eine Annullierung von britischen Visa für die dem Kreml nahestehenden Personen, eine Reihe von finanziellen Einschränkungen sowie die Abberufung aller offiziellen Vertreter Großbritanniens von der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gehören.

Am Abend des 4. März waren der 66-jährige Skripal und seine Tochter Julia in der britischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden und mit Anzeichen einer Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, wo beide ins Koma fielen. Medienberichten zufolge sollen 21 Personen in Mitleidenschaft gezogen worden sein, darunter auch der Polizist, der als Erster am Ort des Geschehens eingetroffen war. Bislang sei unklar, womit und auf welche Art und Weise Skripal vergiftet worden sei.

Wie der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit zwei Tage später mitteilte, seien die beiden höchstwahrscheinlich Opfer eines gezielten Angriffs mit einem Nervengift geworden.