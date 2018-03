Trotz Sanktionsdruck: Russland übertrifft Waffenexport-Plan 2017

Trotz des andauernden Sanktionsdrucks hat Russland im Jahr 2017 seinen Plan für den Waffenexport übererfüllt. Das teilte der für die militärtechnische Kooperation zuständige Berater des Präsidenten, Wladimir Koschin, am Montag gegenüber dem Nachrichtensender „Rossija – 24“ mit.

„Dieser Plan für 2017 ist, in ‚alter sowjetischer Sprache‘ gesagt, übererfüllt, nicht einfach erfüllt, sondern sogar etwas übertroffen. Und all dies trotz des beispiellosen Sanktionsdrucks, der im ganzen Jahr 2017 zu beobachten war und der nach der Verabschiedung des jüngsten Sanktionspakets weiter verstärkt wurde“, so Koschin.

Ihm zufolge plante Russland im vorigen Jahr den Export von Waffen im Gesamtwert von 15 Milliarden US-Dollar (zirka zwölf Milliarden Euro).

Am 2. März hatte US-Präsident Donald Trump die gegen Russland verhängten Sanktionen um ein weiteres Jahr verlängert. Washington hatte diese einschränkenden Maßnahmen im März 2014 wegen der Situation auf der Krim und in der Ukraine verkündet und sie dann mehrmals verlängert und erweitert. Diesen Russland-Sanktionen hatten sich ebenso die Länder der Europäischen Union, Kanada, Norwegen und Australien angeschlossen.