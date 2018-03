Russischer Politiker kommentiert Protestbrief von fünf EU-Ländern gegen Nord Stream 2

Der Chef des Ausschusses für Informationspolitik beim Föderationsrat (russisches Oberhaus), Alexej Puschkow, hat am Montag auf Twitter den Aufruf der Parlamentschefs von Polen, Litauen, Lettland, der Ukraine und Moldawien an ihre Kollegen aus anderen europäischem Staaten in Bezug auf den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 kommentiert.