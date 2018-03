USA wollten Vertrag über Lieferung russischer Su-35 an Indonesien verhindern

Die USA haben versucht, den Vertrag für die Lieferung russischer Kampfjets Su-35 an Indonesien zum Scheitern zu bringen. Dies erklärte der für militärtechnische Kooperation zuständige Berater des russischen Präsidenten, Wladimir Koschin, am Montag im Gespräch mit dem Nachrichtensender „Rossija - 24“.

„Wir sind der militärpolitischen Führung Indonesiens dankbar für ihre harte Position, die sie sich nicht gescheut hat, offen zu bekunden, darunter gegenüber den amerikanischen Partnern“, betonte der Berater des russischen Präsidenten.

Wie Koschin ferner sagte, wurde der Vertrag zur Lieferung der Flugzeuge im Laufe von zwei Jahren vorbereitet, was mit der Vervollkommnung der Gesetzgebung in Indonesien verbunden war. „Wir haben das mit aller Ruhe hingenommen, jede Seite ist berechtigt, solche Entscheidungen zu treffen“, so Koschin.

Als dann alles soweit vorbereitet gewesen sei, seien die US-amerikanischen Partner in Erscheinung getreten und hätten einen beispiellosen Druck auf die indonesische Seite ausgeübt, damit der Vertrag nicht zustande komme.

„Aber dennoch ist der Vertrag unterzeichnet worden und wir beginnen nun mit seiner Erfüllung“, betonte Koschin.