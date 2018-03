Russische Präsidentschaftswahl auf Krim: Poroschenko droht mit Sanktionen

„Im Zusammenhang mit der russischen Präsidentschaftswahl am folgenden Sonntag habe ich klargestellt, dass die Ukraine die gefälschten Wahlen in den vorübergehend besetzten Gebieten nicht anerkennen und Sanktionen gegen jene Personen verhängen wird, die sich an der Organisation des Wahlprozesses beteiligen", sagte Poroschenko bei einem Briefing mit der EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini am Montag.

Zuvor hatte der Europäische Rat mitgeteilt, dass die Europäische Union die individuellen Sanktionen gegenüber 150 Personen und 38 Organisationen aus Russland und der Ukraine um ein weiteres halbes Jahr verlängert habe.