Putin kommentiert Ermittlungen zu Vergiftung von Ex-Spion Skripal

Ein Journalist des britischen Rundfunks BBC fragte den russischen Präsidenten, ob sein Land für den Vorfall in Salisbury nicht mitverantwortlich sei.

Putin erwiderte laut Medien deutlich: „Schaffen Sie zuerst Ordnung bei sich selbst und dann werden wir mit Ihnen darüber diskutieren.“

Zuvor hatte die Zeitung „The Times“ berichtet, dass die britische Premierministerin Theresa May erstmals öffentlich Anschuldigungen gegen Moskau erheben wolle, sobald die britischen Geheimdienste Beweise zu Russlands Beteiligung an der Vergiftung von Skripal vorlegen.

Am Abend des 4. März waren der 66-jährige Skripal und seine Tochter Julia in der britischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden und mit Anzeichen einer Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, wo beide ins Koma fielen. Medienberichten zufolge sollen 21 Personen in Mitleidenschaft gezogen worden sein, darunter auch der Polizist, der als Erster am Ort des Geschehens eingetroffen war.

Wie der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit zwei Tage später mitteilte, seien die beiden höchstwahrscheinlich Opfer eines gezielten Angriffs mit einem Nervengift geworden.