Mehrheit der Amerikaner überzeugt: USA werden von „grauen Eminenzen“ regiert

Drei Viertel der US-Amerikaner (74 Prozent) sind der Meinung, dass in den USA eine „nicht gewählte Gruppe von Regierungs- und Militärbeamten“ existiert, die das Land in Wahrheit regiert. Das zeigt eine aktuelle Umfrage vom Meinungsforschungszentrum der Monmouth University (US-Bundesstaat New Jersey).