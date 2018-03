Trump will raus aus Syrien – US-Außenamt will nichts davon wissen

Das US-Außenministerium will über keine Pläne für einen möglichen Abzug des US-Militärs aus Syrien verfügen. Und das, obwohl Präsident Donald Trump am heutigen Donnerstag Derartiges angekündigt hat.

Angesprochen auf einen möglichen US-Abzug aus Syrien, sagte die offizielle Sprecherin des Außenministeriums Heather Nauert bei einem Briefing: „Mir ist darüber nichts bekannt.“

„Ich werde das, was ich selbst nicht gehört habe, nicht kommentieren, und rate Ihnen, sich an das Weiße Haus zu wenden“, fügte sie hinzu.

Zuvor am Donnerstag hatte Trump bei einer Rede im Bundesstaat Ohio wieder einmal behauptet, dass die USA „äußerst bald“ Syrien verlassen würden. „Sollen sich doch andere darüber (Situation in Syrien – Anm. d. Red.) Sorgen machen“, so der Staatschef.

Ähnliche Erklärungen hatte der US-Präsident noch während seines Wahlkampfes gemacht, allerdings befinden sich US-Militärs bekanntlich nach wie vor in Syrien, und zwar ohne Genehmigung des offiziellen Damaskus.