Weißes Haus: USA erwägen Angriff auch auf russische Streitkräfte in Syrien

Die USA schließen laut der Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, einen Schlag gegen die in Syrien eingesetzten russischen Streitkräfte im Rahmen der geplanten militärischen Antwort auf die angebliche „C-Waffen-Attacke des syrischen Regimes“ in Duma nicht aus.

Auf die Journalistenfragen, was die von Präsident Donald Trump bei Twitter geäußerten Drohungen gegen Russland bedeuten würden und ob Zusammenstöße der USA mit den russischen Streitkräften möglich seien, sagte Sanders: „Das bedeutet, dass alle Varianten geprüft werden.“

Wie Trump am Mittwoch in seinem Tweet geschrieben hatte, solle Russland darauf vorbereitet sein, die gegen Syrien abgefeuerten Raketen abzuschießen. Diese Raketen seien „gut, neu und ‚smart‘“, so der Präsident.