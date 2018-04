Keine Menschenopfer bei US-Angriff auf Syrien

„Der Schaden von den Angriffen gegen das syrische Territorium beschränkt sich ausschließlich auf materielle Verluste“, hieß es.

Am Samstagmorgen hatte US-Präsident Donald Trump einen Angriff auf Syrien als Vergeltung für die vermeintliche Giftgasattacke in der Stadt Duma angeordnet. In der vergangenen Nacht haben die USA, Großbritannien und Frankreich mehr als 100 Marschflugkörper und Luft-Boden-Raketen gegen Objekte in Syrien eingesetzt. Ein wesentlicher Teil der Raketen sei abgefangen worden.