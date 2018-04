Poroschenko prahlt mit Erfolgen ukrainischer Armee

„In den letzten vier Jahren ist es uns gelungen, nicht nur die Armee wiederzubeleben, sondern auch die ukrainischen Streitkräfte zu einer der effektivsten Armeen Europas zu machen. Eine erneute Bestätigung dafür ist die Teilnahme unserer Fallschirmjäger am Kurs zur Bekämpfung von Stoßtruppen in Polen, wo unsere Militärs am besten abgeschnitten haben“, schrieb Poroschenko via Twitter.

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.

Neben den ukrainischen Fallschirmjägern hatten an den Übungen auch Militärs aus dem Libanon, Tschechien und Großbritannien teilgenommen.

Zuvor hatte die ukrainische Journalistin und Soldatin Walerija Burlakowa dem Kommando der ukrainischen Streitkräfte vorgeworfen, die Kampfverluste im Donbass als Unfälle während einer unerlaubten Entfernung der ukrainischen Soldaten von der Truppe darzustellen.