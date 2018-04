Vermehrte Aufklärungsflüge an Russlands Grenzen: Ex-Major erinnert an die 1930-er

„Wenn wir uns an den Zweiten Weltkrieg erinnern, so waren ungefähr im Jahr 1938 deutsche Flugzeuge hin und wieder entlang unserer Grenzen unterwegs, hatten diese auch verletzt und das damit begründet, dass sie sich angeblich verirrt hätten. Und drei Jahre später fing der Krieg an“, wird Sokolowski von der Nachrichtenagentur „NSN“ zitiert.

Diese Situation sei nicht normal. „Daher möchte ich unsere,Partner‘ fragen: Auf welcher Grundlage fliegen Sie in der Nähe unserer Grenzen und spähen etwas aus?“

In der vergangenen Woche waren die russischen Luftstreitkräfte viermal zum Abfangen ausländischer Flugzeuge in die Luft gestiegen. Im gleichen Zeitraum seien gleich 18 ausländische Flugzeuge in der Nähe der Landesgrenzen gesichtet worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.