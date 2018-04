Senator: USA sollen auf Regimewechsel-Politik verzichten

„Wir führen zu langfristige Kriege an zu vielen Orten. Wenn wir weniger Kriege führen wollen, müssen wir begreifen, dass der Regimewechsel nicht funktioniert, dass es danach nur schlimmer wird“, sagte Paul bei einer Sitzung des Ausschusses, der später den CIA-Chef Mike Pompeo zum Außenminister wählte.

Als Beispiel führte Paul die aktuelle Lage im Irak und in Libyen an. Eine US-Militäreinmischung in diese Länder habe „Amerika kaum mehr Sicherheit gebracht“. Die Einmischung habe dagegen den Iran gestärkt, der nun „der beste Verbündete des Irak“ sei.

Paul erklärte am Montag, dass er Pompeo als Außenminister unterstützt, weil er von ihm und von Donald Trump die Versicherung erhalten habe, dass die USA ihre Militärpräsenz im Irak und in Afghanistan reduzieren werden.