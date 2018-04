Innerhalb der letzten Woche haben 17 ausländische Flugzeuge Aufklärung an Russlands Grenzen betrieben, wie die Zeitung „Krasnaja Swesda“ berichtet.

Insgesamt 17 ausländische Aufklärungsflugzeuge wurden demnach in den letzten sieben Tagen an Russlands Grenzen geortet. Die russischen Jagdflieger der Bereitschaftskräfte der russischen Flugabwehr stiegen dem Bericht zufolge zehn Mal in die Luft, um die Spionageflugzeuge abzufangen und zu begleiten.

„Es gab keine Verletzung des russischen Luftraums“, hieß es in der Mitteilung.