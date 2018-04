„Wer keine Macht mehr hat…“ - Gabriel sieht Europa vor Bedeutungsverlust

Europa wird laut dem deutschen Ex-Außenminister Sigmar Gabriel immer schwächer und verliert an Bedeutung. Dieser Prozess werde durch Uneinigkeit forciert.

„Viele in der Welt schauen auf Europa, ob man mit denen noch rechnen kann“, sagte der SPD-Politiker in einer Ansprache an der Europa-Universität Flensburg nach Angaben des „Flensburger Tageblatts“.

„Wer keine Macht mehr hat, wird nicht nur von den Mächtigen nicht akzeptiert, sondern auch von den Ohnmächtigen nicht.“

Gerade die Deutschen hätten einen naiven Blick auf Europa, so Gabriel weiter.

Nach seiner Einschätzung müsse Europa lernen, seine Interessen zu definieren, wie dies die USA, China oder Russland tun. Er warnte, dass Europa scheitern werde, wenn man darauf bestehe, alle Staaten auf eine gemeinsame Wertebasis einzuschwören.