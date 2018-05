Deutsche Fregatte FGS Bayern trifft im Schwarzen Meer ein

Standing #NATO Maritime Group 2 ships 🇬🇧HMS Duncan (D37), 🇪🇸ESPS Victoria (F82), 🇹🇷TCG Gemlik (F492), 🇩🇪FGS Bayern (F217) sail with Hellenic Navy ships 🇬🇷HS Adrias (F459), 🇬🇷HS Mykonios (P22) and 🇬🇷HS Armatolos (P18) during a Passing Exercise in the Aegean Sea pic.twitter.com/eE3sTQ2tby