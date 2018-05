USA melden „erfolgreichen“ Test von nuklearer Gravitationsbombe

„Wir haben bereits 26 Technik- und Flugtests durchgeführt“, sagte Jack Weinstein, stellvertretender Stabschef für strategische Abschreckung und nukleare Integration. „Das Programm läuft reibungslos“, fügte er hinzu.

© YouTube / Sandia National Labs Crash-Test einer US-Atombombe auf VIDEO erfasst

Die neue modernisierte US- Gravitationsbombe B61-12 basiere auf vier Varianten der amerikanischen Kernwaffen , nämlich B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Im Vergleich zu diesen Modifikationen habe B61-12 eine dreimal so hohe Präzision. Die erste Herstellung einer B61-12-Bombe sei für 2020 geplant.

Die B61-12-Bomben sollen auf US-Stützpunkten in der Türkei, in Italien, Deutschland, Belgien und in den Niederlanden stationiert werden.

Nach Schätzungen des US-Kongresses werden die USA rund 25 Milliarden Dollar für die Modernisierung ihrer taktischen Nuklearstreitkräfte ausgeben.

Video eines Tests der Bombe aus dem Jahr 2015

Die Modernisierung soll 30 Jahre lang, von 2017 bis 2046, dauern.