„Wegen Konkurrenz der Großmächte“: USA reaktivieren Zweite Flotte

Die USA haben ihre 2011 aufgelöste Zweite Flotte (United States Second Fleet) wiederbelebt. Die US Navy begründete die Entscheidung mit einer „Konkurrenz der Großmächte“.

Die Neuschaffung dieses großen Verbandes der Kriegsmarine wurde am 4. Mai auf dem US-Marinestützpunkt in Norfolk angekündigt.

Die Zweite Flotte wird die operative und administrative Führung der Schiffe, Seefliegerkräfte und Bodentruppen an der US-Ostküste sowie im Nordteil des Atlantiks übernehmen, geht aus der Erklärung der US-Kriegsmarine hervor.

„In unserer neuen nationalen Militärstrategie steht deutlich, dass wir in die Ära der Konkurrenz der Großmächte zurückgekehrt sind. In dem Maße wie in unserer Umgebung die Zahl der Herausforderungen steigt, werden sie komplizierter. Deshalb stellen wir heute die Zweite Flotte in Dienst, um diese Herausforderungen, besonders im Nordatlantik, zu bewältigen“, sagte der Admiral und Chef der Marineoperationen der US-Seestreitkräfte , John M. Richardson.

Die 2. US-Flotte war von 1950 bis 2011 im Einsatz und für das Territorium des Atlantiks vom Nordpol bis hin zum Karibischen Meer zuständig.

Zurzeit hat die US-Kriegsmarine sechs Flottenverbände im Einsatz, die Nummern 3 bis 7 und 10 tragen.