US-Handelskammer: Washington durch Russlands Verhalten gereizt

Russlands Verhältnis zur Situation in der Ukraine sowie in Syrien, der Fall Skripal und das Thema der angeblichen Einmischung Moskaus in die US-Präsidentschaftswahl 2016 bereiten den herrschenden Kreisen der USA immer noch Sorgen. Dies teilte der Präsident der Amerikanischen Handelskammer in Russland (AmCham), Alexis Rodzianko, am Montag mit.