90 Prozent der Russen wollen Reformen

Das ergab eine Umfrage des Allrussischen Meinungsforschungszentrums WZIOM.

© RIA Novosti . Yuri Strelez Mehrheit von Russen überzeugt: Putin ist Garant für Stabilität und Reformen – Studie

Rund 30 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass nur in einigen Sphären des gesellschaftlichen Lebens Veränderungen notwendig seien. Weitere neun Prozent wollen noch keine Meinung dazu haben.

Vier Fünftel zufrieden mit Putin

82 Prozent der Befragten akzeptieren die Amtstätigkeit von Wladimir Putin als Präsident. Elf Prozent hingegen äußern sich ablehnend.

© Sputnik / Сергей Гунеев Wofür die Russen Putin lieben – Umfrage

„Die Anerkennung für die Tätigkeit von Wladimir Putin im Präsidentenamt, die nach dem März 2014 zusehends gewachsen ist, bleibt seit vier Jahren auf einem hohen Niveau“, geht aus dem Umfragebericht hervor.

Hatten vor sechs Jahren 69 Prozent und ein Jahr später 65 Prozent der Russen die Tätigkeit von Putin positiv bewertet, so waren es im Mai 2014 bereits 86 Prozent. In den nachfolgenden Jahren schwankte diese Kennzahl zwischen 82 und 88 Prozent.

Die landesweite Erhebung wurde am 29. und 30. April sowie am 2. Mai 2018 unter 3.000 Personen ab 18 Jahren per Telefon durchgeführt.